Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 28 luglio

Leggi su zon

(Di venerdì 28 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 28Samuel, in piena crisi per il suo tradimento con Micaela, cerca un amico con cui sfogarsi e chiedere consiglio. Ada esprime sempre di più a Rossella il suo interesse per Nunzio cercando la sua complicità. Un piccolo screzio tra Manuel e Antonio rischia di gettare un’ombra sulla loro amicizia.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a Roma, ...