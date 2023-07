Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 28 Luglio

(Di venerdì 28 luglio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 28Max non riesce a nascondere la sua tristezza per l’allontanamento dal piccolo Anton, che ormai aveva conquistato il suo cuore. Nel frattempo, André riceve la telefonata di un notaio, con cui viene informato di essere stato nominato nell’eredità di un certo Eduard Winter. Lo chef non sa come mai, ma sembra molto contento della notizia....

Guai in vita per Bettina Schönefeld (Natalie Hünig)! Dopo aver ingannato per settimane il povero André Konopka (Joachim Lätsch), nelle prossime puntate ...Josie cerca di evitare una denuncia a carico della nonna di Paul, mentre Gerry decide di lasciare il Furstenhof ...