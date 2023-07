Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 28 luglio

Leggi su zon

(Di venerdì 28 luglio 2023) Madrid dal 1913 al 1916, Seiracconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Celia e Aurora mettono in atto il loro piano per far credere al dottor Uribe che Celia sia guarita. Elisa cerca di convincere donna Dolores a sostenerla nella sua candidatura come Madrina del Teatro, ma si rivela un osso molto duro. Adela, che ormai lavora in fabbrica, ha l’idea di mettere delle cassette per le offerte in ...