Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 28 luglio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 28Laè in subbuglio per l’arrivo, quasi in stato catatonico, di Eugenia. Cruz si occupa amorevolmente della sorella, ma lei reagisce male al bacio tra Alonso e Cruz. Manuel parla con Jana ...

Curro, sorpreso da Cruz mentre cerca di prendere Eugenia in braccio, la fa cadere. La marchesa lo rimprovera e gli ordina di non avvicinarsi più alla madre. Cruz decide che qualcuno dovrà assistere la ...La: Jana pronta a interrogare Eugenia L' arrivo di Donna Eugenia alla tenuta è una grande opportunità per Jana . Dopo che Manuel ha deciso di sposare Jimena , alla ragazza non ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Manuel e Jana nel mirino di Padre Camillo ComingSoon.it

La Promessa, anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto. Convinta da Petra, Candela cerca di vendicarsi di Eugenia.Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa si viene a sapere la reale dinamica della morte del barone ...