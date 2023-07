Andrò presto in Cina | nessuna pressione dagli Usa Meloni incassa la fiducia di Biden

MELONI "IN CINA, DA USA NESSUNA PRESSIONE SU VIA DELLA SETA" Sulla Nuova Via della Seta ... Meloni ne è ben consapevole: "in Cina - annuncia a chi le chiede se l'invito di Xi Jinping sia ...Appena sarò in grado di prendere un voloda lui. Purtroppo dopo un intervento così grosso ci ... aspettiamo solo che il cantante nativo di Roma possa rientrarein Italia.... 'Non sono mai stato in Messico, ma mi hanno invitato a un festival letterario eci'.di Davide Cavalleri e Mario De ...

"Andrò presto in Cina, nessuna pressione dagli Usa". Meloni ... ilGiornale.it