Andrea Purgatori | oggi i funerali a Roma nella Chiesa degli Artisti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Si tengono, dalle 10,di, a Piazza del Popolo, idel giornalista, morto il 19 luglio all’età di 70 anni. Intanto emergono nuovi dettagli sulle cause del decesso: l’autopsia effettuata sul corpo del reporter, a cui era stato diagnosticato un tumore ai polmoni tre mesi fa, ha evidenziato anche problemi cardiopolmonari.

...75% • La polizia britannica ha riferito che Sinéad O'Connor è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Londra • I funerali di Chiara Rossetti, l'ultimo saluto ad&...Il regista Marco Tullio Giordana oggi racconta su Repubblica di un progetto a cui stava lavorando con. E sostiene che durante la lavorazione si sono verificati alcune "stranezze". In particolare, i due si sono sentiti per molto tempo sottoposti a una "impalpabile sorveglianza". E ...Lui già stava malissimo eppure è andato in Senato a intervenire", le parole di Pietro Orlandi, occasione della camera ardente di, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

L'arrivo del feretro di Andrea Purgatori per la camera ardente in Campidoglio QUOTIDIANO NAZIONALE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La XVIII edizione della rassegna del Biscottificio Dogliani, Confini, si conclude con una serata in collaborazione con Con-Vivere. Ospiti: Benedetta Mignani, Vittorio Lingiardi, Andrea Purgatori, Lara ...