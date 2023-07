Andrea Purgatori | l’ultimo saluto alla Chiesa degli artisti | la bara portata dai vigili del fuoco

(Di venerdì 28 luglio 2023) “La sua curiosità e la voglia di raccontare le storie lo hanno contraddistinto”. Sono le parole dette oggi dal sacerdote durante il funerale dia piazza del Popolo, a Roma. A ricordare il giornalista, morto il 19 luglio scorso all’età di 70 anni, erano presenti familiari, colleghi, personalità televisive e istituzionali. Sul feretro, portato da un picchetto deidel, una distesa di rose rosse lasciate dfamiglia, e di rose bianche, dei nipoti. Accanto una foto del celebre giornalista, sorridente con il sigaro in bocca. Ad accogliere lai tre figli, Edoardo, Victoria, e Ludovico assieme all’ex moglie Nicole Schmitz ecompagna Errica ...

AGI/Vista - Le immagini dell'uscita del feretro didopo i funerali alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma e dell'ultimo saluto di cari e amici.Lui l'ha fatto senza paura", le parole di Roberto Saviano, in occasione dei funerali diHo ricordi di amicizia e leggerezza, pur facendo un lavoro spesso relativo a questioni serie e importanti", le parole di Diego Bianchi, in occasione dei funerali diIl feretro del giornalista Andrea Purgatori lascia la Chiesa degli Artisti a Roma di Piazza del Popolo. L'ultimo saluto commosso dei parenti tra ...'Abbiamo perso un amico, un sodale, un compagno, Andrea era uno di noi. CI manchera', ma sono sicura che in qualche modo anche dall'alto ci dara' ...