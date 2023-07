Andrea Purgatori | la figlia Victoria in lacrime ricorda le ultime parole | «Papà | mica muori vero?»

Sono stati i Vigili del fuoco a portare il feretro difuori dalla Chiesa degli Artisti, dove oggi si sono tenuti i funerali del giornalista scomparso lo scorso 19 luglio. A dare una spiegazione è stato il figlio Edoardo, che durante il ...Cosìè stato descritto dai famigliari, amici e colleghi ai funerali celebrati da Don Walter Insero nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo a Roma. Una ...Stamattina per l'ultimo saluto ad, c'era una grande folla fuori Piazza del Popolo e dentro la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la "Chiesa degli artisti". Ad abbracciare i ...

Andrea Purgatori, il ricordo di Paolo Mieli: "Fui testimone obbligatorio nel giorno in cui decise di lasciare il posto fisso" La7

Salvate il programma di Saviano. È quello che chiede una petizione online promossa dal sito Articol21. La trasmissione è stata rimossa dal palinsesto Rai dopo alcune dichiarazioni del giornalista ...Mentre si attendono i risultati dell'autopsia che chiariranno una volta per tutte, si spera, le cause della morte di Andrea Purgatori, oggi a Roma è stato il ...