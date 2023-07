Ancona | trovate formiche su un' anziana ricoverata al pronto soccorso dell' Inrca

Una 88enne, malata terminale, è stata portata al punto di primo intervento dell'Inrca diper un periodo di osservazione. Dopo due notti passate all'ospedale, è stata trovata con delle formiche addosso. La scoperta è stata fatta da una badante, quando ha abbassato il lenzuolo che la ......esplicitamente vietato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di, che ... continua a frequentarla anche per il foraggiamento, come dimostrano le orme puntualmente...L'operatore di Polizia in forza presso la Questura di, libero dal servizio, si trovava presso il supermercato Lidl di via della Montagnola quando ... Al suo interno venivanoalcune ...

Portata al punto di primo intervento dell'Inrca di Ancona, dopo due notti passate in osservazione viene trovata con addosso delle formiche. È successo ad una 88enne: ad accorgersene ...La famiglia si è rivolta ai carabinieri dopo che gli insetti sull'anziana erano stati scoperti dalla badante. In corso indagine interna ...