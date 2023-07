Anche la NASA ha la sua piattaforma di streaming Ovviamente c' è un plus nel nome

...per l'Europa. Ma che cos'è esattamente la Corrente del Golfo E perché è tanto importante ... come quelle del Geostationary Operational Environmental Satellite - R o del satellite Aqua della...Laha annunciato che lancerà una propria piattaforma di streaming battezzata+ , che sarà disponibile questa estate e permetterà agli appassionati di seguire in diretta i ... maraccolte ...Grazie al James Webb Space Telescopele lune di Giove si presentano sotto una nuova veste. Il telescopio frutto della collaborazione tra, Esa e Csa ha, infatti, reso possibile la prima rilevazione di perossido di idrogeno su ...

Anche la NASA ha la sua piattaforma di streaming. Ovviamente c'è ... DDay.it

Il servizio è completamente gratuito e non ha pubblicità. NASA+ offrirà migliaia di ore di video in diretta, speciali e filmati dagli archivi dell'agenzia spaziale.La NASA ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di streaming, completamente gratuito, che consentirà di accedere a tanti contenuti.