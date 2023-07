Anche Getir lascia Scoppia la bolla dei rider

(Di venerdì 28 luglio 2023) E siamo a tre.l’Italia. Dopo Uber Eats e Gorillas è la terza azienda di food delivery che chiude i battenti nel nostro Paese. Unache sta esplodendo? Sicuramente ai danni dei lavoratori, ma ripercussioni ci sarannosui cittadini consumatori del pranzo e cena a domicilio. La start up turca ha comunicato di ritirarsi dal mercato italiano, spagnolo e portoghese, mentre resterà nel Regio Unito, negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi e in Turchia. Perché? Non conviene più essere attivi in tre Paesi che rappresentano solo il 4% dei ricavi. La piattaforma di food delivery in una nota ha ringraziato ie i dipendenti. “è molto grata per il duro lavoro e la dedizione di tutti i suoi dipendenti in Spagna, Portogallo e Italia”. Già, i dipendenti. Sono ...

chiude in Italia. La società turca che consegne la spesa a domicilio ha annunciato che lasceràSpagna e Portogallo per concentrarsi su Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania, che con Paesi ...ha previsto la clausola della sospensione per meteo estremo, applicata " in passato in giornate caratterizzate dal forte maltempo ". La questione politica Per Grasso, " il tavolo ...

Getir, l'azienda turca che offre servizi di consegna della spesa a domicilio in pochi minuti, ha annunciato che chiuderà in Italia, Spagna e Portogallo.