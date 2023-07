Anche Flavio Insinna cacciato dalla Rai? Ecco dove potrebbe sbarcare

(Di venerdì 28 luglio 2023) Inc’è un altro conduttore che pare sia stato, stiamo parlando di. Il presentatore, ormai, non è più alle redini de l’Eredità ed è stato sostituito da Pino Insegno. Attualmente, infatti, il protagonista ha uno spazio davvero marginale in azienda., però, non dovrebbe temere troppo, in quanto sembra essere il L'articolo proviene da KontroKultura.

perInsinna l'approdo a Lingo potrebbe segnare una svolta . Dopo il cambio della guardia nella dirigenza Rai, con l'insediamento di numerosi volti vicini al Governo di Giorgia Meloni , ...... in particolare all'assessoreCurti, che si è speso in ogni modo per poter realizzare questo ... a cui si è aggiuntol'inaugurazione della pista di elisoccorso. Oltre al sindaco di Narzole ...Insomma, credo che - ciascuno con il suo stile e a modo suo - il suo grande amico (di fede ... il direttore sportivo Marco Ottolini, il direttore generaleRiccardella) a firmare la mossa ...

Flavio Insinna dice addio alla Rai: clamorosa offerta, dove andrà Libero Magazine

Tra chi a e chi viene, dopo l'uscita dei palinsesti Rai alcuni dei grandi conduttori della rete sono ancora senza programma televisivo. Tra questi c'è Flavio Insinna che si ...Due ex top 10 di fama mondiale come Fabio Fognini e David Goffin, tanti specialistidella terra battuta e una pattuglia di italiani motivati come non mai ad ...