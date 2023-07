Anas si prepara per l’esodo estivo Stop a oltre 700 cantieri per facilitare gli spostamenti dei vacanzieri

(Di venerdì 28 luglio 2023) In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti aglidei, perla circolazione sulla rete stradale e autostradale di competenza, ha rimosso fino al 6 settembre700, il 65% deiad oggi attivi (1.100). L’obiettivo è offrire un viaggio più confortevole e sicuro a tutti gli utenti per glidi breve, media e lunga percorrenza. In particolare, lungo la rete, per l’ultimo weekend di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, con una situazione che perdurerà nelle giornata di sabato 29 luglio e domenica 30 luglio, conin crescita ...

Roma sial Giubileo 2025. Partiranno lunedì 24 luglio i lavori per le prime due grandi opere ... Entrambe le opere saranno realizzate dagrazie e una convenzione con Roma Capitale, in ...Di queste, 41 sono affidate in concessione su terreni di proprietà di, mentre le rimanenti 16 ... Per chi sia partire per le vacanze ad agosto, forniamo una breve lista delle migliori aree ...... l'estate del 2022un vero e proprio boom per il turismo ( affitti brevi, regole e consigli ... A partire dal pomeriggio del 5 agosto , lungo la reteè atteso traffico in costante aumento. ...

Anas si prepara per l'esodo estivo. Stop a oltre 700 cantieri per ... LA NOTIZIA

Previsto il potenziamento di uomini e mezzi, l'apertura dei Presìdi Rurali vicino ai Parchi naturali e alle aree boschive ...