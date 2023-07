Amici | ex finalista è nel cast del musical di Mare Fuori | “Sono emozionata”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Da quanto emerso nelle ultime ore, Giulia Molino, ex volto di, prenderà parte a un nuovo e attesissimo progetto. La cantante, come annunciato attraverso un breve video su Instagram, farà parte deldeldi. “” – Visto il successo cheha riscosso in questi ultimi anni, Alessandro Siani L'articolo