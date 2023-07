Amichevoli estive | Juve batte Milan ai rigori | risultato 6-5

(Di venerdì 28 luglio 2023) I tempi regolamentari finiscono 2-2 Lantusilper 6-5 dopo i calci di rigore nell’amichevole giocata a Carson City, in California. I tempi regolamentari terminano 2-2. Poi, dal dischetto, hanno la meglio i bianconeri allenati da Allegri. Dopo un avvio vivace, ilpassa in vantaggio al 24?. Punizione di Theo Hernandez, Thiaw decolla e fa centro con un perfetto colpo di testa: 1-0. Lareagisce e pareggia al 33?. Corner di Chiesa, Gatti è libero di colpire di testa. Maignan respinge, il difensore dellacerca il tap-in che viene respinto, Danilo risolve la mischia con il tocco decisivo: 1-1. Iltorna davanti al 39? con una rete nata ancora da palla inattiva. Calcio d’angolo, Thiaw fa sponda per Giroud che non ha problemi a ...

