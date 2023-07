Amichevole Juventus-Milan | anche Banchero tra gli spettatori del match

e Milan hanno pareggiato 2 - 2 ina Carson, nei pressi di Los Angeles. Ai rigori hanno poi vinto i bianconeri, che iniziano così con il piede giusto la propria pre - season. ...Labatte il Milan per 6 - 5 dopo i calci di rigore nell'giocata a Carson City, in California. I tempi regolamentari terminano 2 - 2. Poi, dal dischetto, hanno la meglio i bianconeri ...... quattro gol segnati su azione di palla inattiva con le difese piuttosto colpevoli:- Milan è scivolata via con un ritmo gradevole, primaper i bianconeri e già prove generali per ...

Tabellino Juventus-Milan 6-5 dcr Si è disputata stanotte, al 'Dignity Health Sports Park' di Carson (CA - U.S.A.), l'amichevole tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il… Leggi ...Prima amichevole stagionale per la Juventus. I bianconeri, a Los Angeles, al Dignity Health Sports Park, hanno affrontato il Milan in un'antipasto di Serie A. Mister Allegri schiera dal primo minuto g ...