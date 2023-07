Ambra Angiolini | la triste confessione | “Volevo morire | sparire”

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’amatissima showgirlha confessato pubblicamente di aver vissuto un’esperienza di cui si vergogna: le sue parole hanno commosso tutti. Negli ultimi anniè tornata prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica. Il merito di questo ritorno d’interesse nei confronti dell’ex bambina prodigio della televisione italiana è da attribuire alla decisione della showgirl di tornare in pianta stabile a far parte del mondo della tv. Negli anni precedenti, infatti,aveva preferito dedicarsi alla recitazione e alla conduzione radiofonica, abbandonando in parte quel palco che l’aveva lanciata da giovanissima e l’aveva resa per un periodo il personaggio televisivo di maggior spicco del nostro Paese.confessa un episodio che ...