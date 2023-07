Amanda Lear a Non Sono Una Signora fa una gaffe su Vito Coppola

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha sostituito Mara Maionchi durante l’ultima puntata di NonUnache ha finalmente eletto la sua queen vincitrice. Anzi, le sue queens vincitrici: le The Nancies, ovvero i comici Gigi & Ross. Catapultata nel fantastico mondo delle drag queen,è apparsa visibilmente fuori contesto e più sottotono di Mara Maionchi, che nel corso delle precedenti quattro puntate ha dimostrato di non essere in grado di riconoscere un uomo da una donna. La musa ispiratrice di Salvador Dalì è più volte scivolata in varie. Davanti a una queen ballerina (She Funk, alias Andreas Muller) ha detto chiaramente che “non è un ballerino perché ha il cu*o troppo grosso” sostenendo fosse Andrea Iannone. “Si è esibito sulle note di Elodie e lei e Iannone ...