(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabriele Corona, movimento “è possibile”. “ha inviato oggi una lettera al Soprintendente Archeologico, Gennaro Leva, per chiedere che rendere pubblica laufficiale sui risultati degliinCardinale. La lettera è stata inviata per conoscenza al sindaco Clemente Mastella e al vice sindaco Francesco De Pierro. Ecco il testo “Illustre Soprintendente, scriviamo per chiederLe di rendere nota ai cittadini la recentedel Funzionario Archeologo sui reperti rinvenuti inCardinaledia seguito degli...

...il presidente delha già dato grande disponibilità e ci considera una città sorella . Con il Bari siamo gemellati, il San Nicola è uno stadio bellissimo , ma ci vuole più tempo'. L'......gioco le due possibilità per il piano che prevede lo spostamento temporaneo dei granata in un'... Gli stadi disponibili potrebbero essere quelli di Bari e. Per quanto riguarda il ...... arriva un'buona notizia per tutti i sostenitori della Volley Vipostore Francavilla: anche ... e una partecipazione alla Girl League con la maglia dell'Accademia Volley. Le sue abilità, ...

Altra Benevento, relazione sugli scavi effettuati in piazza Pacca anteprima24.it

“Sull’area di piazza Cardinale Pacca (piazza Santa Maria) il Ministero della Cultura con decreto n. 98 del 1° marzo 2021 ha apposto il Vincolo di interesse archeologico per l’accertato valore storico.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...