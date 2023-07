Alleanza Verdi Sinistra Italiana | “Attaccare don Ciotti vuol dire offendere chi combatte ogni giorno la mafia”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Bergamo. Continuano a tenere banco le parole del Ministro Matteo Salvini sulla figura di done questa volta ala loro è il gruppoche, in un comunicato congiunto, esprimono il loro dissenso. L’onorevole Devis Dori, Alfredo di Sirio, coordinatore provincialeBergamo e Oriana Ruzzini, Consigliera comunale del Comune di Bergamo così scrivono: “Dondedica da molti anni il suo totale impegno per la legalità e la giustizia sociale. Insegna l’impegno civico contro l’omertà. In un Paese in cui le mafie tengono in ostaggio lo sviluppo economico di molti territori e che cercano collusione con la politica, donè invece un punto di riferimento ...