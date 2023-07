Allarme Wagner in Polonia | cosa può succedere lungo il corridoio di Suwalki

(Di venerdì 28 luglio 2023) A seguito della rivolta di giugno, il leader del gruppo paramilitare russo “” Yevgheny Prigozhin ha spostato la propria sede operativa in Bielorussia. Ciò ha destato forti preoccupazioni in, nazione che ha tradizionalmente considerato la Federazione Russa e i suoi asset come la principale minaccia alla propria sicurezza InsideOver.

... nazione che ha tradizionalmente considerato la Federazione Russa e i suoi asset come la principale minaccia alla propria sicurezza The post Polonia inper la: cosa può succedere lungo ...Però, Evgeny Prigozhin, il capo disi è fatto immortalare, ieri, con alcuni funzionari africani che hanno partecipato al summit indetto da Vladimir Putin a San Pietroburgo. E avrebbe ...Se l'azione dellasul territorio nigeriano è ancora da dimostrare ben certa è, infatti, la presenza degli uomini di Prigozhin in Libia, nel Mali e nel Burkina Faso. Di fronte a queste ...Arrestato il presidente Bazoum, l'esercito sostiene il putsch. Paracadutisti addestrati dagli italiani. Conseguenze imprevedibili ...Il Cremlino approfitta della latitanza americana (e della Nato) per aprire un altro fronte e perseguire i suoi obiettivi geopolitici ...