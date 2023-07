Allarme Sanità in Molise | mancano cardiologi | arriveranno da Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda sanitaria regionale del(Asrem) ha stipulato una convenzione con al Asl1 Centro per l’acquisto di prestazioni specialistiche nella disciplina dia-Emodinamica presso gli ospedali regionali. L’attività di consulenza verrà effettuata da medici dell’Unità operativa complessa (Uoc) dia del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco per circa 36 ore settimanali, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro. Il provvedimento del Commissario straordinario Asrem, Evelina Gollo, “considerata l’assoluta urgenza di reperire medici specialisti ina-Emodinamica per garantire la continuità assistenziale e scongiurare l’interruzione di pubblico servizio” e tenuto conto “dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane ...