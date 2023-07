Alfa Romeo - Spunta un altro dettaglio della sportiva | dopo il Trilobo | ecco il volante

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 luglio 2023) La presentazione del prossimo modello dell'si avvicina e l'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato svela un nuovoche sarà presentata il 30 agosto al Museo di Arese: il manager, infatti, ha pubblicato un post su Twitter corredato da una foto che mostra ilvettura. Per quanto l'immagine sia sfumata, si notano alcuni interessanti dettagli, tra cui il logo al centropiantone e quelle che a prima vista sembrano le cromature delle razze. Cosa sappiamo. Prodotta in serie estremamente limitata a già sold-out nonostante i prezzi da hypercar, la nuovasarà ispirata a un'icona del passato come l'33 Stradale e, probabilmente, condividerà ...