Alessia Marcuzzi sui gossip con De Martino | perché è stata in silenzio

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tre anni fa Dagospia ha lanciato una bomba disecondo la quale Belen Rodriguez avrebbe scoperto un tradimento di Stefano Decon. Il noto portale ha rivelato che la showgirl argentina avrebbe trovato delle chat sull’ipad utilizzato dal marito. Stefano dopo pochi giorni ha smentito la notizia, mentre laè rimasta ine adesso sappiamo. In un’intervista rilasciata oggi a La Repubblica, la conduttrice di Boomerissima ha dichiarato che chi lavora con lei le proibisce di parlare di certe notizie assurde. “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengomi devo salvare da me ...