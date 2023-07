Alessia Marcuzzi il gossip su Stefano De Martino mi vietano di rispondere

(Di venerdì 28 luglio 2023) La conduttricemolto riservata sulla sua vita privata, rivela di non reagire bene davanti ai rumor.ci ha messo un po’ prima di scrollarsi di dosso l’ansia di dover piacere a tutti, ma oggi è questa la sua più grande conquista, come spiega in un’intervista a Repubblica: “Ho avuto tante insicurezze,

... non accetto di dover dare spiegazioni'':parla delle critiche per la sua vita familiareOggiha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica . Ed in questa circostanza la conduttrice ha parlato un po' di sè e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto ha anche ...'Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere , sono passionale':, intervistata da Repubblica , ha parlato così delle notizie di gossip che la riguardano. Di recente è finita nel vortice dei pettegolezzi per un presunto flirt con Stefano De Martino .

Alessia Marcuzzi: “Cerco la felicità ma ho imparato a non dipendere dagli uomini. E ora mi diverte piacere” la Repubblica

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che la segue assiduamente anche nel mondo dei social: basti pensare che su Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower.Il gossip dell'estate è la fine (di nuovo) della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e al centro delle chiacchiere ci finisce anche Alessia Marcuzzi. Come già ...