Alessia Marcuzzi | «Il flirt con de Stefano De Martino? Mi ferisce ancora | ma mi vietano di rispondere»

... non accetto di dover dare spiegazioni'':parla delle critiche per la sua vita familiareOggiha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica . Ed in questa circostanza la conduttrice ha parlato un po' di sè e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto ha anche ...'Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere , sono passionale':, intervistata da Repubblica , ha parlato così delle notizie di gossip che la riguardano. Di recente è finita nel vortice dei pettegolezzi per un presunto flirt con Stefano De Martino .

Alessia Marcuzzi: “Cerco la felicità ma ho imparato a non dipendere dagli uomini. E ora mi diverte piacere” la Repubblica

Il gossip dell'estate è la fine (di nuovo) della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e al centro delle chiacchiere ci finisce anche Alessia Marcuzzi. Come già ...Alessia Marcuzzi in passato si è davvero messa in mezzo a Stefano De Martino e Belen La conduttrice spiega perché non ne parla ...