Alessandro Barbano chiude la XXVII edizione della rassegna letteraria ‘Ischia libri d’A…Mare’

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCala il sipario sulladi “Ischiad’A…mare”, laorganizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’AlbergoRegina Isabella, quest’anno dedicata al tema “Passaggi”. Mercoledì 2 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) nel corso di una serata dal tema “Usi e soprusi”,, autore de “L’Inganno” (Marsilio) insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, intraprenderà un viaggio drammatico al cuore di un sistema invasivo e dispotico, che si è insinuato nella democrazia in nome di una retorica dell’emergenza, cancellando le di erenze tra eccezione e ordinario, tra rispetto ...

Durante la rassegna stampa mattutina del Tg1, il condirettore del Corriere dello Sportcommentò così il presunto cambio di fede calcistica di Meloni, passata dalla Lazio alla Roma: ...Il farmaco più potente per il progresso e contro gli effetti negativi della globalizzazione ALLEANZA TRA TECNOLOGIA E FILOSOFIAne discute con Maurizio Ferraris, Professore di Filosofia teoretica Università di Torino, Presidente del Labont - Center for Ontology e Guido Saracco, Professore di Fondamenti ...Il libro è diè caporedattore del Messaggero. che consapevole della continua flessione delle vendite del quotidiano in formato cartaceo cerca di analizzarne le cause. Da parte ...

Alessandro Barbano chiude la XXVII edizione della rassegna letteraria "Ischia libri Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Touadi in collegamento 07.30 iannuzzi diretta 07.31 "Postsovietika" di Pagliarulo con A.Zafesova 07.36 iannuzzi diretta 07.40 Stampa e Regime di Alessandro Barbano 09.04 Notiziario Iannuzzi: sintesi ...Touadi in collegamento 07.30 iannuzzi diretta 07.31 "Postsovietika" di Pagliarulo con A.Zafesova 07.36 iannuzzi diretta 07.40 Stampa e Regime di Alessandro Barbano 09.04 Notiziario Iannuzzi: sintesi ...