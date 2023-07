Alborghetti | «Contenta di tornare in campo con l’Inter Women!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023), in qualità di capitana delWomen, ha parlato di quello che la squadra si aspetta dalla prossima stagione e non solo. Le sue parole.? Lisa, ai canali di Inter TV, ha parlato così della preparazione della nuova stagione perWomen: «Non vedevamo l’ora di ricominciare! Il periodo estivo quest’anno è stato lungo. Quindi non vediamo l’ora diine lavorare. Anche per conoscere chi è arrivato di nuovo. Sono! Penso chesia una grande società e fin dall’inizio puntavamo a consolidarci. Spero che il progetto sia quindi in continua crescita e, perché no, toglierci qualche soddisfazione quest’anno. Guarino è una coach di esperienza e ha portato tanto a questo gruppo. ...