Al Policlico Gemelli di Roma apre la Banca del Latte Umano Donato

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al Policlinico Universitario Agostinodiè stata aperta unadel: un alleato fondamentale per tutti i bambini nati prematuri, fragili o con patologie che, proprio grazie alle proprietà delmaterno (fresco o di), possono salvarsi da gravi complicanze. Ogni anno, oltre 4mila donne partoriscono presso la Terapia intensiva neonatale dele, come si legge tra le pagine del quotidiano Avvenire, secondo il parere di Giovanni Vento, direttore della UOC di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Policlinico, la scelta di donare ilrappresenta una risorsa estremamente preziosa per tutti i bimbi prematuri: L’esigenza di attivare unadel ...