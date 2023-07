Ai Mondiali il Setterosa batte l' Australia ed è di bronzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ildomina l'più di quanto suggerisce il punteggio, 16-14 il finale, e conquista la medaglia diaidi pallanuoto femminile, al termine della gara che assegnava il terzo gradino del podio, andata in scena al Marine Messe di Fukuoka. L'Italia torna quindi sul podio mondiale dopo ildi Kazan2015, quando sconfisse proprio le oceaniche per 12-10.Nella finale per il, sei reti ed mvp Roberta Bianconi, già in acqua assieme a Chiara Tabani otto anni fa. Decisiva la difesa azzurra, che si compatta e stoppa tre attacchi su cinque in inferiorità. L'attacco dell'Italia funziona e sfonda il 55 per cento di realizzazione.Alle 11 italiane andrà in scena la finalissima deifemminili di pallanuoto. Si ...