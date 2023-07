Ai Mondiali il Setterosa batte l' Australia ed è di bronzo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le azzurre allenate da Silipo si impongono per 16-14 e sono terze. ROMA - Ildomina l'più di quanto suggerisce il punteggio, 16-14 il finale, e conquista la medaglia diaidi pallanuoto femminile, al termine della gara che assegnava il terzo gradino del podio, and

ROMA (ITALPRESS) – Il Setterosa domina l’Australia più di quanto suggerisce il punteggio, 16-14 il finale, e conquista la medaglia di ...Le Azzurre guidate a bordo vasca dal commissasio tecnico Carlo Silipo hanno battuto l'Australia 16-14, conquistando la medaglia di bronzo a Fukuoka.