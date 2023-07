Agroalimentare | 7 Comuni pugliesi fanno squadra per valorizzare l’uva da tavola e il territorio

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – I sindaci di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, di Turi, Ippolita Resta, di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, di Castellaneta, Giambattista di Pippa, di Grottaglie, Ciro D’Alò, di Aldelfia (aggiuntasi alla Rete ieri), Giuseppe Cosola, ovviamente di Noicattaro, promotore dell’iniziativa, Raimondo Innamorato (assente per impedimenti dell’ultimo momento Giuseppe Nitti, di Casamassima, che tuttavia firmerà al più presto), hanno sottoscritto, al Palazzo della Cultura di Noicattaro, a conclusione dell’evento ‘Regina di Puglia’, con la partecipazione convinta di Antonio Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari, il protocollo d’intesa per mettere a terra sinergie allo scopo dida, asse portante dell’economia locale, e il suo. In questi, infatti, ...

In questi, infatti, si concentra la maggiore produzione italiana ed europea di questo frutto, che costituisce la seconda voce dell'export ortofrutticolo italiano. L'iniziativa è un caso unico ...Degno di nota è il comparto dell', che conta 5.303 imprese sull'Isola che producono ... Ipiù gettonati Tra i primisiciliani per maggior numero di presenze turistiche nel ...Degno di nota è il comparto dell', che conta 5.303 imprese sull'Isola che producono ... Tra i primisiciliani per maggior numero di presenze turistiche nel 2022 " Palermo, Taormina, ...

Agroalimentare: 7 Comuni pugliesi fanno squadra per valorizzare l ... L'Identità

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La Sicilia è tra le sei prime regioni d’Italia per le destinazioni per le lunghe vacanze, superiori a 4 giorni, boom di presenze di stranieri e nei tre mesi estivi del 2023, da luglio a settembre, si ...