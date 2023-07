Agostinelli Noi Di Centro risponde a Forza Italia | “Li abbiamo surclassati alle provinciali”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il conforto alla nostra azione territoriale e a quella del nostro leader Mastella è il seguito popolare e non certo taluni giochi politici che interessano sicuramente a pochi”. Così il segretario provinciale di Noi DiCarmine. “Abbiamo già battutopolitiche scorse, li abbiamoe in tutte le elezioni degli enti sovracomunali, e così sarà per il futuro! Dunque, stia sereno il parlamentare locale di Fi, eviti di fare come Mussolini chemanifestazioni muoveva sempre gli stessi aerei pur di far vedere unache non aveva. Tanto anche ...