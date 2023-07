Aggressione in carcere ad Aversa | protesta del Sappe | “Basta!”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSembra davvero non avere fine la spirale di violenza che contraddistingue le carceri della Campania. Questa volta – denuncia il sindacato di polizia– è nella casa di reclusione “Filippo Saporito” diche si è consumata l’ennesima follead alcuni poliziotti. Come spiega il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece, “la situazione neldiè davvero allarmante. Ieri due assistenti capo ed un sovrintendente di polizia penitenziaria dovevano accompagnare un detenuto in ospedale per un Tso: ma l’uomo, un ristretto africano, li ha proditoriamente colpiti con calci e pugni, tanto da rendere necessario il loro accompagnamento al Pronto soccorso. Una violenza folle ed inaccettabile, in un contesto di alta ...

