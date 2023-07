Aggredito in cella | il killer di Carol Maltesi trasferito da Busto Arsizio a Pavia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) È statodal carcere dia quello diDavide Fontana, condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio, la distruzione e l’occultamento del cadavere di, uccisa e fatta a pezzi a gennaio 2022 e ritrovata circa due mesi dopo in un dirupo tra le province di Bergamo e Brescia. Un trasferimento che era già nell’aria, ma che si è concretizzato nelle ultime ore dopo che il 43enne è statonel sonno dal suo compagno di. Non il primo episodio di violenza nei suoi confronti: le minacce verbali ad opera degli altri detenuti avevano costretto la direzione a metterlo in isolamento, affinché fosse garantita la sua sicurezza. Davide Fontana era stato condannato dalla Corte d’Assise di...