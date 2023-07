Africa | Cina | Ucraina | cosa si sono detti Giorgia Meloni e Joe Biden alla Casa Bianca

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un’ora e mezza di colloquio a due nello Studio Ovale. Sotto la lente il Piano Mattei per l’, la Tunisia, il quadrante del Mediterraneo. L’incontro trae Joeconsentepremier di segnare un punto sul campo delle relazioni internazionali del suo governo. Con un’apertura di credito sulle iniziative italiane in politica estera. In cambio la presidente del Consiglio conferma la linea italiana sull’. Ma non chiude. Anzi, annuncia un viaggio a Pechino in risposta a chi ipotizzava un addioVia della Seta. E si presenta in conferenza stampa dopo la polemica sul mancato incontro a due con i giornalisti. Dopo, la cena con la ...