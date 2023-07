Afragola | sparatoria nella notte | trema il rione Salicelle

. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada la scorsa notte al rione Salicelle di. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9. Indagini in corso ...Per non dimenticare l'inseguimento con accoltellamento enel corso della processione di Sant'Antonio ado la rapina in una pizzeria di Casalnuovo con le famiglie in fuga. 'Una .... Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada la scorsa notte al rione Salicelle di. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9. Indagini in corso ...

Sparatoria al rione Salicelle, torna la paura tra i cittadini di Afragola Ottopagine

Attimi di paura, questa notte 28 luglio, ad Afragola dove nel rione Salicelle è avvenuta una sparatoria. Indagini in corso ...I Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nel rione Salicelle Torre A per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti ...