Affondo in casa Torino | Napoli pronto al colpo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilal. Il calciatore potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, più precisamente dalIl nuovodi Rudi Garcia prosegue nella preparazione in vista della prossima stagione. Finito il ritiro di Dimaro, gli azzurri si spostano a Castel di Sangro – in Abruzzo – per continuare a oleare i meccanismi di una macchina che dovrà farsi trovare pronta già alla prima giornata di campionato. C’è da difendere un tricolore sognato per 33 anni e conquistato la scorsa stagione al termine di una cavalcata quasi perfetta, e non sarà semplice. In quel diè cambiato tanto. Sono andati via Giuntoli, ex direttore sportivo al cui posto è arrivato Mauro Meluso; Kim, autentica colonna portante della difesa partenopea; e soprattutto ha detto addio Luciano Spalletti, ...