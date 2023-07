(Di venerdì 28 luglio 2023) Mercato nel vivo tra acquisti e cessioni,è pronta a compiere colpi anche in prospettiva, per arrivare per primi sui calciatori con il contratto in scadenza. Dopo le cessioni di Marcelo Brozovic e Andrè Onana e i contratti scaduti di Milan Skriniar, Samir Handanovic, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio e Alex Cordazè pronta a muoversi sul mercato per puntellare la rosa in mano a Simone Inzaghi. Le priorità, al momento, sono completare il reparto dei portieri con due profili, uno di esperienza e uno giovane, e la punta. Dopo il clamoroso voltafaccia di Romelu Lukaku i nerazzurri si sono dovuti gettare per forza di cosa nel mercato delle punte, per cercare una valida alternativa al belga, che sembra ormai desideroso di vestire la maglia della Juventus. Non solo affari nell’immediato,si sta già muovendo per la ...

Inter - Sommer, incontro nel fine settimana L', mai in discussione anche per la volontà del ... a titolo definitivo costo: parametroVai alla Fotogallery...Monaco mentre il Bayern è in Giappone per il tour in Asia proprio con l'idea di lavorare all'... Si sarebbero persino schierati per ottenere Kane la prossima estate come parametrose non ...Ecco quali sono i modelli che costituiscono un vero. Mitsubishi i - MiEV da 5.900 Parte di ... Citroën C -da 6.490 La Citroën C -, insieme alle gemelle Peugeot iOn e Mitsubishi i - ...

Affare a zero, l'Inter prepara il colpo del 2024 Rompipallone

Dalla Germania, secondo Sport.de, arrivano voci su un clamoroso affondo degli andalusi con il giocatore che non avrebbe ancora scelto: rallenta la trattativa con i biancocelesti ...Colpo brasiliano per la Serie A: il talentuoso giocatore sudamericano ha già accettato la proposta, si libera a zero. Affare fatto ...