Aeroporto di Firenze | voli di notte limitati La società di gestione | “Urgente la nuova pista”

(Di venerdì 28 luglio 2023) "Lava fatta non solo per il miglioramento della qualità operativa dell'die per l'eliminazione delle limitazioni in occasione di eventi atmosferici avversi, ma anche per i passeggeri e, soprattutto, per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono nelle aree adiacenti lo scalo"

Articolo - Aeroporto Firenze e rumori. Solo soluzioni radicali Aduc

“La nuova pista va fatta non solo per il miglioramento della qualità operativa dell’aeroporto di Firenze e per l’eliminazione delle limitazioni in occasione di eventi atmosferici ...FIRENZE - Una riunione a Palazzo Vecchio fra il Comune di Firenze, Toscana Aeroporti ed Enac: è quella che si è svoltga oggi e che ha messo di fronte il ...