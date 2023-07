Addio ad Andrea Purgatori | il “cercatore di verità” Il ricordo di Silvia Grassi

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) Era un Giornalista, con la G maiuscola. Era il “giornalista-giornalista”, come aveva definito lui con una battuta il giovane collega Giancarlo Siani, vittima della camorra, nel film Fortapàsc. Poi era sceneggiatore, ma anche attore, autore, scrittore e conduttore, in ordine sparso. Sì, era tutto questo e forse anche di più. Certa era la sua vocazione, perché tutta la sua vita ha avuto un unico comune denominatore: la ricerca della. Era stato il pm Nino Di Matteo, suo amico, nel terribile giorno della sua scomparsa, lo scorso 19 luglio, ad aver subito colto il beffardo destino di “uno dei pochi cercatori di”, spegnersi proprio nel 31mo anniversario della strage di Via D’Amelio, durante le commemorazioni del giudice Borsellino. Stamattina per l’ultimo saluto ad, c’era una grande folla fuori ...