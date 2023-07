Addio a Randy Meisner | il fondatore degli Eagles

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il codella leggendaria bandè volato via. Il bassista e cantateci ha lasciati a 77 anni. La notizia è stata diffusa durante la notte dalla stessa band: “è morto il 26 luglio, a Los Angeles a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva”. “Senza di lui gli L'articolo proviene da Il Difforme.

...è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua ... Schmit, Vince Gill, Joe Walsh e Deacon Frey e hanno recentemente annunciato il tour d'The Long ...Randy Meisner, fondatore degli Eagles, è morto a 77 anni a Los Angeles. Suonò nella band fino al 1977, poi una breve carriera da solista.