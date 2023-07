Addio a Purgatori | i funerali a Roma Vip | amici giornalisti | chi c' era | FOTO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mentre si attendono i risultati dell'autopsia che chiariranno una volta per tutte, si spera, le cause della morte di Andrea, oggi aè stato il giorno dell'ultimo saluto al grande giornalista, morto lo scorso 19 luglio a 70 anni. Davanti alla basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti, si sono radunate decine di persone che hanno voluto rendere ail proprio omaggio. «Lo ricordiamo con gratitudine - ha detto don Walter Insero durante l'omelia -. Questa basilica non riesce a contenere tutta la vostra presenza e l'amore per lui. Andrea era soprattutto un giornalista d'inchiesta ma era anche saggista, attore, autore, conduttore televisivo. Ciò che caratterizza Andrea è la sua curiosità, la voglia di conoscere le storie e raccontarle, condividerle. Aveva una vocazione per il racconto. Un uomo che ...

... la cosiddetta "chiesa degli artisti" per dare l'ultimo saluto ad Andrea. Ad accogliere ... Dirtie' tosta ma per fortuna siamo circondati da persone che ti amano e questo amore per un pò ...L'ultimoMoltissimi sono stati i giornalisti presenti nella basilica Santa Maria in Montesanto, come il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, a rappresentare l'emittente televisiva ...approfondimento Andrea, un problema cardiopolmonare tra le cause della morte FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaad Andrea, una vita per il ...

Addio di cittadini e colleghi a Andrea Purgatori, «uomo in cerca di verità» Avvenire

Mentre si attendono i risultati dell’autopsia che chiariranno una volta per tutte, si spera, le cause della morte di Andrea Purgatori, oggi a ...ROMA (ITALPRESS) - Folla a Piazza del Popolo, a Roma, per l'ultimo saluto ad Andrea Purgatori, il giornalista morto il 19 luglio per un ...