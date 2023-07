Aci Salerno protagonista al Giffoni Film Festival con Sara | Ferrari e Dallara

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 8 minuti«Lo sport credo sia la miglior palestra di vita, come tutti i giorni anche per vincere la 24 Ore di Le Mans serve disciplina, metodo e abnegazione, distinguersi per capacità proprie, ma è importante essere inseriti in un processo ed avere rispetto per il lavoro dell’altro». Così Antonio Coletta, il Responsabile delle attività sportive GT di Maranello, il regista della vittorianella più prestigiosa gara di Wec al mondo, dopo anni che il “Cavallino rampante” non partecipava a questa competizione. Con Coletta e i pilotiAntonio Fuoco poleman alla 24H di Le Mans 2023 con Hypercar 499P e Lilou Wadoux vincitrice di classe della 6 Ore di Spa 2023 con la488 GTE Evo, tanti i giovani del Gff, as assistere alla 53esima edizione del...