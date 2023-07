Accademia Volley | Martina Pastore nuovo opposto giallorosso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAltroarrivo importante per l’. Per la stagione 2023/24 società giallorossa ha raggiunto l’accordo con, forte atleta proveniente dalla VP Pontecagnano e che andrà a ricoprire il ruolo dinello scacchiere che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B2. Classe 2001, mancina,arriva a Benevento dopo aver praticamente legato a Pontecagnano la sua carriera pallavolistica, dove si è fatta apprezzare per le sue doti caratteriali e per il suo talento, aspetti che fanno di lei uno dei prospetti più interessanti della categoria: “Quest’anno sarà la mia prima esperienza fuori “casa” e voglio vivermela al meglio. Sono emozionatissima ed entusiasta di vestire per la prima volta la maglia dell’...