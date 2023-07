“Abbiamo scelto l’opinionista” GF Vip | l’annuncio ufficiale Mediaset | ora si cambia davvero

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Grande Fratello Vip 8, c’è l’ufficialità per l’unica opinionista del reality. Manca ormai poco più di un mese al via del popolare show condotto da Alfonso Signorini. In una recente intervista su Radio Cusano Campus il giornalista e conduttore ha dato qualche succosa anticipazione: “Cominceremo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con una tale gioia… così finalmente potrò anche io avere dei ritmi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente… sai, uno stato di gravità permanente! Alfonso Signorini ha inoltre aggiunto che si tratterà di un’edizione mix tra Vip “che saranno, ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chidersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino a ...