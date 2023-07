A4 | programmate due chiusure notturne del casello di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023). A causa dei lavori di pavimentazione programmati da Autostrade per l’Italia sulla A4, ildisubirà due. Lo stop sarà in entrata in emtrambe le direzioni, Milano e Brescia, ed è previsto dalle 21 di lunedì 31 luglio alle 5 di martedì 1 agosto, poi nuovamente dalle 22 di mercoledì 2 agosto alle 5 di giovedì 3. Chi dovrà recarsi verso Milano potrà entrare a Dalmine, mentre in senso opposto la direzione è quella di Seriate. Previste nello stesso periodo anche altre: Brescia ovest, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21 di lunedì 31 luglio alle 5 di martedì 1 agosto per lavori sui giunti. Dalle 22 di martedì 1 alle 5 di mercoledì 2 agosto sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia. Dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di ...