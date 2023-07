A2A | utile +32% nel semestre a 257mln | in rialzo le stime dell' anno

Ma il margine operativo lordo disale del 26% a 880 milioni di euro e l'netto ordinario aumenta a 257 milioni di euro: +32% rispetto al primo semestre 2022 (195 milioni di euro). Lo fa ...Il gruppoha chiuso il primo semestre del 2023 con unnetto di 257 milioni di euro , in aumento del 32% rispetto al primo semestre 2022 . L'di pertinenza del gruppo risulta pari a 280 milioni di ...ha chiuso il primo semestre con unnetto in rialzo del 32% a 257 milioni di euro. In calo del 18% a 7,99 miliardi i ricavi, mentre il margine operativo lordo è salito del 26% a 880 milioni. ...

A2a, l'utile del semestre a 257 milioni, rivede le stime Agenzia ANSA

Sono stati investiti 494 milioni di euro (+7%). In aumento il margine operativo lordo che a fine giugno è a quota 880 milioni (+25,9% sul 2022). In crescita le proiezioni sull'intero anno.Risultati che permettono ad A2A di rivedere al rialzo le stime del 2023 "con un Ebitda atteso compreso tra 1,74 e 1,78 miliardi di euro" ha detto l'ad, Renato ...