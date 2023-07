(Di venerdì 28 luglio 2023)haledalle cariche di consigliere di amministrazione edi A2A, "a seguito di ulteriori incarichi di lavoro che non gli consentono di garantire l'impegno ...

Marco Patuano ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di consigliere di amministrazione e di A2A, "a seguito di ulteriori incarichi di lavoro che non gli consentono di garantire l'impegno e la concreta presenza operativa richiesta dal ruolo". Lo comunica una nota della

A2A: il presidente Marco Patuano ha rassegnato le dimissioni Agenzia askanews

A inizio giugno era stato nominato Ceo di Cellnex (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - A2A comunica che oggi il consigliere esecutivo Marco Patuano ha rassegnato le dimissioni dalle c ...Patuano, spiega A2A, cessa conseguentemente anche dalla carica di presidente del Comitato Esg e Rapporti con i Territori. Il cda e il Collegio sindacale ...