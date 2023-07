A giugno Rdc a un milione di famiglie | 571 milioni spesa

le famiglie che hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza sono poco più di un milione (1.010.536) per una spesa di 571,6 milioni. Le persone coinvolte in questo ...Al momento l'unico motivo dell'ammutinamento e tentativo di golpe del 24rimane la faida ...Kinshasa sospetta che le pattuglie siano una copertura per rifornire i ribelli congolesi M23 nella...... Regolamentazione dei pagamenti con Pos (Point Of Sale) ( Dal 302022, all'obbligo di ... a meno di eventuali inversioni a U, il Governo vuole puntare alla sospensione dell'per tutti gli ...A giugno le famiglie che hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza sono poco più di un milione (1.010.536) per una spesa di 571,6 milioni. Le persone coinvolte in questo ...Scopri le date di pagamento dell'Assegno Unico di luglio 2023 sul Reddito di cittadinanza e per chi non riceve il Rdc.